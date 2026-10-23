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Песков заявил, что решение судеб мира лидерами РФ, США и КНР не соответствуют позиции Путина

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Разговоры о том, что на возможной встрече лидеров РФ, США и КНР будут решаться судьбы мира, не соответствуют позиции президента России Владимира Путина, так как Россия никому не навязывает никакое мироустройство, заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Давайте не будем забывать, что всё-таки видение нашего мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство и чтобы оно было абсолютно на взаимовыгодной основе, на основе взаимного уважения", - сказал он журналистам.

"Поэтому говорить о том, что кто-то будет собираться и решать судьбы всего мира, ну, это не соответствует позиции президента Путина", - отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин КНР США РФ
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