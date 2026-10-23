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Путин в пятницу проведет совещание с членами Совбеза РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Ново-Огарёво. Он в течение, наверное, часа, мы ожидаем, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, обозначит темы", - сказал Песков журналистам.

Кроме того, в течение дня у главы государства запланировано несколько закрытых внутренних рабочих встреч.

Песков также сообщил, что президент готовится к следующей неделе, на которую запланированы Форум стран - экспортеров газа, "весьма представительный форум и очень важный", и три дня в рамках саммита Россия-Африка.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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