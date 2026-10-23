Минпромторг дифференцирует утилизационный сбор для карьерных экскаваторов

Утильсбор предложено распространить на буровое оборудование для геологоразведочных и буровзрывных работ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует распространить требование об уплате утилизационного сбора на буровое оборудование для геологоразведочных и буровзрывных работ, а также уточнить подход к расчету ставок сбора в отношении карьерных экскаваторов, дифференцировав их в зависимости от мощности техники.

Проект соответствующего нормативного акта министерство опубликовало на regulation.gov.ru.

Пересматривается подход к расчету утилизационного сбора для карьерных гидравлических экскаваторов, объяснили в пресс-службе Минпромторга.

"В настоящий момент действует единая ставка для техники мощностью свыше 250 л.с., из-за чего владельцы сравнительно небольших машин (около 25 т) и многотонных экскаваторов (около 400 т) уплачивают равный сбор. При этом затраты на утилизацию такой техники не сопоставимы из-за большой разницы в массе и стоимости оборудования. Чтобы устранить этот дисбаланс, перечень категорий утилизационного сбора планируется расширить на 10 новых категорий, учитывающих мощности карьерных экскаваторов", - сказали в пресс-службе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в 2026 году размер утилизационного сбора для владельцев карьерных экскаваторов от 250 л.с. составит 4,2 млн рублей. Дифференцированные ставки утильбора затронут технику, выпускаемую российскими (ПАО "Уральский завод тяжелого машиностроения", ООО "ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова") и белорусскими (Белорусский автомобильный завод) производителями.

Кроме того, в перечень видов техники, облагаемой утилизационным сбором, предлагается включить отдельный раздел для установок геологоразведочного бурения с поверхности и станков для бурения взрывных скважин при открытых горных работах.

"Буровое оборудование является неотъемлемой частью технологического цикла разработки месторождений полезных ископаемых. Указанное оборудование характеризуется наличием высокого содержания экологически опасных компонентов, таких как тяжёлые металлы, технические масла, резины и т.д., которые требую корректной утилизации", - говорится в пояснительной записке.

Производство указанной продукции в России осуществляется "ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова", НАО "НИПИГОРМАШ", АО "Копейский машиностроительный завод", АО "Завод бурового оборудования", АО "Алмазгеобур"

Минпромторг считает, что предлагаемые изменения позволят компаниям эффективнее планировать свою деятельность, а также будут способствовать развитию отечественного горного машиностроения и формированию благоприятного инвестиционного климата в отрасли.

Размеры ставок утилизационного сбора для различных видов самоходных машин и прицепов к них регулируются постановлением правительства № 81 от 6 февраля 2016 года. Согласно документу, требование к производителям и импортерам об уплате утильсбора распространяется на тракторы, комбайны и других сельхозмашины, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры, перегружатели и погрузчики, катки, краны, различные типы дорожной и лесозаготовительной техники.