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Лантратова сообщила, что по семь человек из Украины и РФ вернулись домой

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о воссоединении семей в России и на Украине.

"Сегодня мы работаем в Беларуси, где проходит несколько важных гуманитарных миссий. И первая из них - долгожданное воссоединение семей. Семь человек возвращаются в Россию, ещё семь - на Украину. За этими цифрами - судьбы людей, месяцы, а порой и годы разлуки, тревоги и надежды на встречу", - сказала Лантратова.

Она отметила, что всего во время сегодняшней гуманитарной акции смогли воссоединиться 12 семей.

По словам омбудсмена, эта работа стала возможной благодаря договорённостям с украинской стороной и содействию Международного Комитета Красного Креста.

"В вопросах, которые касаются человеческих судеб, особенно важно сохранять диалог и находить решения, несмотря на сложности. Спасибо уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Мы продолжаем работу. Потому что за каждым обращением о возвращении домой стоят люди, которые ждут своих близких. И каждая такая встреча - огромная радость", - подчеркнула Лантратова.

Она отметила, что у каждого своя история: кто-то долго не мог вернуться к близким из-за проблем с документами, кто-то оказался вдали от семьи, без поддержки и средств к существованию.

"Среди тех, кто сегодня вернулся домой, есть пожилые люди, для которых особенно тяжело оставаться одним. Впереди - встреча с родными, долгожданные объятия, которых так не хватало. И возможность снова быть рядом с теми, кто дорог", - добавила омбудсмен.

Яна Лантратова Украина Белоруссия
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