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В Удмуртии суд изъял иконы у членов незарегистрированного религиозного движения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии удовлетворил иск подворья Тихвинского мужского монастыря села Паздеры Русской православной церкви об истребовании 56 икон из чужого незаконного владения, сообщила пресс-служба судов республики.

Установлено, что четверо последователей незарегистрированного религиозного движения "Покровский женский монастырь" с 2013 года удерживают участок в Балезинском районе, на котором находится принадлежащий истцу храм преподобного Трифона Вятского 1913 года постройки.

"Часть икон и других предметов религиозного назначения находятся в подсобном помещении, хранятся в ненадлежащих условиях, подвержены разрушению", - говорится в сообщении.

Ответчики заявляли, что иконы были переданы им в 2007 году в связи аварийным состоянием здания храма. Поэтому они считают, что приобрели на них право совместной собственности.

Уточняется, что в настоящее время в храме проведен ремонт, он доведен до эксплуатационного состояния, однако без икон практически нефункционален.

Суд отметил, что храмовые иконы не являются отдельным иконографическим типом, а предназначены для размещения в храме и участия в его богослужебной жизни.

"Суд удовлетворил исковые требования", - заключила пресс-служба.

Удмуртия Трифон Вятский Балезинский район Русская православная церковь Покровский женский монастырь Тихвинский мужской монастырь
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