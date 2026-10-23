Выручка РФ от экспорта мороженого минтая в Китай впервые достигла $1 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китай за 9 месяцев этого года импортировал из РФ 541 тыс. тонн мороженого минтая на $1 млрд, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР.

Как отметили в центре, впервые экспортная выручка РФ от поставок этой рыбы достигла $1 млрд. "Ранее даже за полный календарный год объем закупок замороженного минтая не превышал $875 млн", - отметили эксперты.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении поставки выросли на четверть, в стоимостном - почти в 1,8 раза.

Помимо России, Китай также импортирует замороженный минтай из США ($66 млн), Канады ($4,7 млн) и Южной Кореи ($2,7 млн).

По данным Росрыболовства, к 20 октября российские рыбаки выловили 1,92 млн тонн минтая, что на 40,5 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Минтай является основным рыбопромысловым ресурсом РФ.



