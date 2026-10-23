Путин обсудил с членами Совбеза противодействие влиянию на молодежь из-за рубежа

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопрос противодействия зарубежному влиянию на российскую молодежь.

"Уважаемые коллеги, в нашей стране проводится большая работа с молодежной средой, с молодыми людьми нашей страны. Она наполняется конкретным многообразным содержанием, но есть и угрозы - попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз поговорим о противодействии этим угрозам", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.