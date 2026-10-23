Поиск

Путин обсудил с членами Совбеза противодействие влиянию на молодежь из-за рубежа

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопрос противодействия зарубежному влиянию на российскую молодежь.

"Уважаемые коллеги, в нашей стране проводится большая работа с молодежной средой, с молодыми людьми нашей страны. Она наполняется конкретным многообразным содержанием, но есть и угрозы - попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз поговорим о противодействии этим угрозам", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

Владимир Путин Совбез
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270

Ведущим вузам увеличат число бюджетных мест по популярным у олимпиадников специальностям

 Ведущим вузам увеличат число бюджетных мест по популярным у олимпиадников специальностям

ЦБ связал основные проинфляционные риски с дисбалансом спроса и предложения

В Кремле опровергли сообщения, что освобождение Хаббарда было обменом

Песков сообщил об отправке первого танкера с российским дизелем для США

 Песков сообщил об отправке первого танкера с российским дизелем для США

Правительство одобрило законопроект о лицензионных требованиях в сфере связи

Выпуск легковых автомобилей в РФ за 9 месяцев вырос на 27%

 Выпуск легковых автомобилей в РФ за 9 месяцев вырос на 27%

Алиханов ждет роста обрабатывающей промышленности в 2026 году на 0,5-1%

Промобъект незначительно поврежден во время атаки БПЛА в Пермском крае

Минпромторг проработает смягчение требований по КПЭ для добросовестных получателей субсидий
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12531 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 129 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов