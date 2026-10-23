Поиск

РЖД изучают возможность доставки в РФ овощей и фруктов из Турции и Азербайджана через Грузию

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" изучает возможность доставки в Россию овощей и фруктов из Турции и Азербайджана по сухопутному маршруту, сообщил первый замглавы компании Вадим Михайлов в ходе Веронского евразийского экономического форума в Стамбуле.

"Развивается коридор "Север - Юг", который связывает нас со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, его протяженность превышает 7 тыс. км - от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Основными драйверами роста в этом году стали транскаспийские и западные маршруты через Азербайджан и Иран, где объемы перевозок возросли соответственно на 19 и 24%. Дополнительный вклад внесли транзитные перевозки между Белоруссией и Афганистаном. Для российских ритейлеров прорабатываются варианты доставки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана по сухопутному маршруту транзитом через территорию Грузии", - заявил Михайлов.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 г. между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.

РЖД Турция Грузия Вадим Михайлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Алешках для доставки гумпомощи

В Совбезе РФ указали на ухудшение финансового положения сектора МСП

 В Совбезе РФ указали на ухудшение финансового положения сектора МСП

"Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги

 "Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги

РСПП предупредил о накоплении системных рисков, в том числе для банков, из-за жесткой ДКП

РСТ не получал обращений об отказах в выезде за рубеж из-за фото в загранпаспортах

В ЦБ допустили, что последствия от "выбытия мощностей" будут сказываться дольше, чем ожидалось

Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно

 Программу льготной ИТ-ипотеки могут завершить досрочно

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270

Ведущим вузам увеличат число бюджетных мест по популярным у олимпиадников специальностям

 Ведущим вузам увеличат число бюджетных мест по популярным у олимпиадников специальностям

ЦБ связал основные проинфляционные риски с дисбалансом спроса и предложения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12535 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов