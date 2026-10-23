РСТ не получал обращений об отказах в выезде за рубеж из-за фото в загранпаспортах

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Российском союзе туриндустрии (РСТ) не подтвердили информацию о массовом отказе россиянам в выезде за рубеж из-за фотографий в загранпаспортах, сообщает пресс-служба объединения.

"Обращений по подобным ситуациям от туристов и туроператоров к нам не поступало. При этом даже если опубликованные данные соответствуют действительности, на фоне многомиллионного выездного турпотока речь идет об относительно небольшом количестве случаев. Оснований говорить о массовом характере проблемы у нас нет", - подчеркнули в РСТ.

В объединении отметили, что в сегменте организованного туризма туроператоры и турагенты при бронировании туров стараются обращать внимание туристов на состояние документов, включая явные несоответствия фотографии текущему облику путешественника.

"Однако такая проверка не заменяет пограничный контроль и не гарантирует беспрепятственного пересечения границы. Оценка действительности документа и принятие решения о пропуске через государственную границу относятся к компетенции уполномоченных государственных органов", - пояснили в РСТ.

Ранее СМИ сообщили, что более 200 путешественников за последние полгода не прошли пограничный контроль в России из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте их внешности. Случаи отказа связывают с зеркальными снимками и чрезмерной ретушью.