В РФ планируют выделять по 500 млн руб. в год на учебники по ИИ для 5-11-х классов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ежегодно на обеспечение учебниками по искусственному интеллекту и информационной безопасности учащихся пятых-одиннадцатых классов планируется направлять по 500 млн руб., сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Важно, чтобы искусственный интеллект базировался на суверенной языковой модели. Такую работу мы начали, чтобы школьники не просто получали готовые домашние задания с использованием искусственного интеллекта, а чтобы искусственный интеллект помогал развитию традиционной системы образования, не заменяя учителя", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в пятницу.

По его словам, очень важно методическое сопровождение.

На обеспечение учебниками по искусственному интеллекту и информационной безопасности для 5-11-х классов ежегодно планируется направлять по 500 млн руб, сообщил министр.

Кравцов подчеркнул, что в 2027 году предусмотрено 132,1 млрд руб. на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в школах и кураторство в колледжах, 104,9 млрд руб. - на реализацию программ капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, 79,7 млрд руб. - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся первых-четвертых классов, 37,7 млрд руб. - на адресное строительство школ, 29,7 млрд рублей - на мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров школ по воспитанию.

Глава Минпросвещения РФ уточнил, что объемы расходов на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы по сравнению с показателями действующего закона о бюджете увеличены на 9,1% по отношению к ранее предусмотренному на 2027 год объему.

В ходе заседания комитета обсуждались основные параметры финансирования отрасли образования, предусмотренные проектом федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, касающиеся госпрограммы "Развитие образования".