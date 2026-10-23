Рябков обсудил с новым послом Канады аспекты кризиса в российско-канадских отношениях

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Новый посол Канады в России Роберт Брукфилд вручил заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову копии верительных грамот, сообщили на Смоленской площади. Протокольная встреча состоялась 23 октября.

На встрече был рассмотрен "ряд аспектов пребывающих в системном кризисе российско-канадских отношений".

"Акцентирована необходимость стабилизации условий функционирования дипломатического присутствия России в Канаде", - сообщил МИД.