Подозреваемых в вымогательстве у школьника задержали в Петербурге

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге по факту вымогательства у школьника, сообщила пресс-служба городского управления СКР.

По предварительным данным, группа молодых людей на протяжении месяца требовала деньги у 12-летнего подростка. Как уточняет пресс-служба регионального главка МВД, задержаны фигуранты в возрасте от 15 до 19 лет, включая 16-летнюю девушку, которая, по версии оперативников, была ключевым участником группы.

В МВД уточнили, что накануне местная жительница сообщила в полицию Фрунзенского района, что ее сына силой посадили в автомобиль у магазина на Купчинской улице и увезли. Задержав причастных, сотрудники правоохранительных органов установили, что в конце сентября фигуранты под надуманным предлогом начали требовать у мальчика деньги, заставляли заниматься попрошайничеством у автомобилистов и забирали собранные деньги.

"Ребенка поджидали после тренировок, запугивали и требовали приносить все новые и новые суммы. Мальчик боялся рассказывать о происходящем родителям", - отметили в главке.