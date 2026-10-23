В Петербурге задержаны "черные риелторы", подозреваемые в отравлении жертв метанолом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержаны шесть человек, которых обвиняют в убийствах и мошенничестве с недвижимостью, сообщил СКР.

По версии следствия, в сентябре 2017 года 49-летний житель города создал и возглавил устойчивую организованную группу, куда вошли женщина и еще четверо мужчин. В 2017-2020 годах они убили пять человек, отравив их метиловым спиртом, а затем похитили их недвижимость.

В зависимости от ролей фигурантам дела предъявлено обвинение в убийстве (пять эпизодов) и мошенничестве в особо крупном размере (три эпизода).