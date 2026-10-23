Поиск

Суд взыскал 40 млн рублей с Романовой, Певчих, Аллеман и Ежова в пользу Дерипаски

Суд взыскал 40 млн рублей с Романовой, Певчих, Аллеман и Ежова в пользу Дерипаски
Олег Дерипаска
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства Олега Дерипаски к журналистам Ирине Алеман, Марии Певчих, Сергею Ежову и правозащитнице Ольге Романовой (все четверо признаны иноагентами в РФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

"Суд признал распространенные ответчиками сведения, не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскал с них 40 млн рублей солидарно", - сказал адвокат.

В иске Дерипаска указывал, что "на протяжении нескольких лет ответчики ведут против него масштабную компанию с целью опорочить его честь и доброе имя".

Бизнесмен просил взыскать с них солидарно 1 млрд рублей в качестве компенсации вреда.

Одним из поводов для обращения в суд стала видеозапись на You Tube под названием "ОПГ, чиновники, девочки. Криминальная биография Олега Дерипаски". По мнению Дерипаски, эта публикация нарушает его права.

Суд согласился с позицией истца, обязал ответчиков удалить данную запись с видеохостинга и опубликовать опровержение.

Олег Дерипаска Ирина Алеман Ольга Романова Мария Певчих Сергей Ежов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эвакуация населения из Алешек в Херсонской области может занять несколько дней

Песков подтвердил, что военные согласовывают сроки прекращения огня в районе Алешек

12 человек вошли в реестр лиц, против которых применяются временные ограничения

"Яндекс" восстановил доступ более чем к 90% данных клиентов Yandex Cloud

Все аэропорты Москвы снова ограничили работу

Иноагентом объявлен журналист Максим Курников

Суд взыскал 40 млн рублей с Романовой, Певчих, Аллеман и Ежова в пользу Дерипаски

 Суд взыскал 40 млн рублей с Романовой, Певчих, Аллеман и Ежова в пользу Дерипаски

Белый дом заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Алешках для доставки гумпомощи

В Совбезе РФ указали на ухудшение финансового положения сектора МСП

 В Совбезе РФ указали на ухудшение финансового положения сектора МСП

"Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги

 "Шереметьево" предупредило о длительном ожидании рейсов из-за воздушной тревоги
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов