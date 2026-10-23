Суд взыскал 40 млн рублей с Романовой, Певчих, Аллеман и Ежова в пользу Дерипаски

Олег Дерипаска Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства Олега Дерипаски к журналистам Ирине Алеман, Марии Певчих, Сергею Ежову и правозащитнице Ольге Романовой (все четверо признаны иноагентами в РФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

"Суд признал распространенные ответчиками сведения, не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскал с них 40 млн рублей солидарно", - сказал адвокат.

В иске Дерипаска указывал, что "на протяжении нескольких лет ответчики ведут против него масштабную компанию с целью опорочить его честь и доброе имя".

Бизнесмен просил взыскать с них солидарно 1 млрд рублей в качестве компенсации вреда.

Одним из поводов для обращения в суд стала видеозапись на You Tube под названием "ОПГ, чиновники, девочки. Криминальная биография Олега Дерипаски". По мнению Дерипаски, эта публикация нарушает его права.

Суд согласился с позицией истца, обязал ответчиков удалить данную запись с видеохостинга и опубликовать опровержение.