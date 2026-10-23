ФТС за январь-сентябрь перечислила в госбюджет около 5 трлн рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ФТС за январь-сентябрь 2026 года перечислила в федеральный бюджет около 5 трлн рублей, рост почти на 15%, заявил руководитель службы Валерий Пикалев на расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

"По итогам 9 месяцев текущего года в бюджет перечислено около 5 трлн рублей, эта сумма выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года почти на 15%. Мы выполнили плановое задание за третий квартал 2026 года на 103,4%, за сентябрь - на 110,1%. И, безусловно, мы приложим все усилия для выполнения прогноза доходов федерального бюджета, закрепленных за ФТС России", - сказал он.

За весь 2025 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 5 911 млрд рублей, прогнозное задание было выполнено более чем на 99%.