12 человек вошли в реестр лиц, против которых применяются временные ограничения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ обнародовало на своем сайте реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, в него включены уехавшие из страны и признанные иноагентами Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, Борис Зимин, Леонид Гозман, Екатерина Шульман и еще семь человек.

Помимо перечисленных персон в список попали признанные иноагентами правозащитница Анастасия Буракова, журналистка Анастасия Шевченко, экс-адвокат Марк Фейгин, журналист Майкл Наки, активисты Владимир Милов и Алексей Нестеренко, а также бывший муниципальный депутат Елена Котеночкина.

В Минюсте напомнили, что 4 августа этого года вступил в силу федеральный закон о временных ограничениях для физических лиц, которые уклоняются от исполнения наказания за пределами страны (Федеральный закон № 284-ФЗ).

"Временные ограничительные меры в силу закона будут применяться при наличии совокупности нескольких оснований. Это вступление в законную силу соответствующего судебного акта по уголовному делу или делу об административном правонарушении, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны", - говорится в справке ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В документе отмечается, что "каждое решение может быть обжаловано в судебном порядке, а сами меры обладают временным характером и могут быть сняты при наступлении определенных оснований, указанных в законе".

"Живущие в России близкие родственники, объективно зависевшие от доходов гражданина, в отношении которого применяются ограничительные меры, и оставшиеся без средств к существованию, будут получать ежемесячное пособие", - заявили в министерстве.

Там уточнили, что решение о назначении пособия "принимается специальной межведомственной комиссией, утвержденной указом президента РФ, а выплата производится за счет замороженных денежных средств или иного имущества, принадлежащих лицу, а также за счет денежных средств, находящихся на специальном рублевом счете".

"Такой счет должен быть открыт на имя каждого гражданина, включенного в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные мер", - добавили в Минюсте.