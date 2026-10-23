Экс-врио ректора ДонГАУ обвиняется в превышении полномочий

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывшей временно исполняющей обязанности ректора Донского государственного аграрного университета предъявлено обвинение в превышении полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области в пятницу.

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемая при поручила подчиненным подготовить документы для заключения договора с коммерческой организацией о капремонте общежития за 4,1 млн рублей. При этом было предложение о выполнении аналогичных работ стоимостью около 2,4 млн рублей.

Согласно данным следствия, фигурантка впоследствии подписала договор и акт приёмки работ, в результате чего вузу причинен ущерб на сумму порядка 1,7 млн рублей.

Женщину обвиняют по п."е" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), она находится под стражей.

Ранее "Интерфаксу" в правоохранительных органах сообщали, что в период исполнения обязанностей ректора обвиняемая заключила контракт с подрядчиком на проведение комплексного обследования технического состояния здания студенческого общежития университета по завышенной стоимости.