Пожарный погиб при обрушении конструкций горящего здания в Иваново

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Один пожарный погиб, еще четверо пострадали при обрушении в горящем производственном здании в Иваново, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В ходе тушения пожара произошло обрушение. К сожалению, пострадали пять пожарных, один из них погиб. Площадь пожара составила 4800 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение затрудняется сложной планировкой здания.

"Распространению огня и дыма способствовала высокая пожарная нагрузка, а также полное отсутствие автоматических систем противопожарной защиты на производстве", - добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу сообщалось, что пожар произошел в здании на ул. Косякова д. 37, где изготавливают матрасы. В результате возгорания произошло обрушение одной из конструкций здания. Пожар уже локализован на площади 900 кв метров.