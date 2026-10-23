Комитет ГД одобрил повышение нормативных цен на топливо в формуле демпфера на 2027-28 гг.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который повышает на 2027-2028 гг. "нормативные" внутренние цены на бензин, дизтопливо и авиакеросин, которые используются при расчете демпфера, что может уменьшить выплаты нефтяным компаниям и авиаперевозчикам.

Законопроект (N617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета.

Демпфер - это доплата нефтяникам из бюджета за то, что они продают топливо внутри страны дешевле, чем могли бы продать на экспорт. Его рассчитывают как разницу между экспортной ценой и условной (нормативной) внутренней ценой, закрепленной в НК (п. 27 ст. 200). Чем выше нормативная цена, тем меньше эта разница и тем меньше выплата.

Законопроект повышает нормативную цену бензина АИ-92 на 2027 год с 64 тыс. 200 рублей до 66 тыс. 350 рублей за тонну, на 2028 год - с 66 тыс. 100 рублей до 69 тыс. рублей. На 2029 год устанавливается цена 71 тыс. 750 рублей. Для дизтоплива цена на 2027 год повышается с 60 тыс. 750 рублей до 62 тыс. 800 рублей за тонну, на 2028 год - с 62 тыс. 600 рублей до 65 тыс. 300 рублей, на 2029 год устанавливается 67 тыс. 900 рублей.

Нормативная цена авиакеросина на 2027 год увеличивается с 70 тыс. до 71 тыс. 650 рублей за тонну, на 2028 год - с 72 тыс. 800 до 74 тыс. 500 рублей. На 2029 год устанавливается цена 77 тыс. 500 рублей.

Сейчас выплата по бензину обнуляется, если его оптовая цена внутри страны превышает нормативную более чем на 20%, по дизтопливу - более чем на 30%. В результате порог для бензина в 2027 году поднимется с 77 тыс. 40 рублей до 79 тыс. 620 рублей за тонну, в 2028 году - с 79 тыс. 320 рублей до 82 тыс. 800 рублей. Для дизтоплива порог в 2027 году вырастет с 78 тыс. 975 рублей до 81 тыс. 640 рублей, в 2028 году - с 81 тыс. 380 рублей до 84 тыс. 890 рублей. В 2029 году пороги составят 86 тыс. 100 рублей для бензина и 88 тыс. 270 рублей для дизтоплива.

По формуле расчета демпфера (п. 27 ст. 200 НК) разница между экспортной и нормативной ценой умножается на коэффициент 0,68 для бензина и 0,65 для дизтоплива. Таким образом, при прочих равных повышение нормативных цен в 2027 году может уменьшить расчетную величину демпфера примерно на 1,46 тыс. рублей на тонну бензина и примерно на 1,33 тыс. рублей на тонну дизтоплива. В 2028 году снижение составит около 1,97 тыс. рублей и 1,76 тыс. рублей на тонну соответственно.

Демпферная составляющая вычета для авиакомпаний (п. 21 ст. 200 НК) при прочих равных снизится примерно на 1,07 тыс. рублей на тонну керосина в 2027 году и на 1,1 тыс. рублей в 2028 году.

Согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, выплаты нефтяным компаниям по демпферу в 2027 году прогнозируются в объеме 1,18 трлн рублей против 1,93 трлн рублей по оценке на 2026 год, в 2028 году - 801 млрд рублей, в 2029 году - 812 млрд рублей. Общая сумма вычета при переработке нефтяного сырья в 2027 году оценивается в 2,31 трлн рублей против 3,24 трлн рублей в 2026 году.

В случае принятия нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.