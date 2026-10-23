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Думский комитет одобрил налоговые поправки в рамках бюджетного пакета

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, подготовленные в рамках проекта бюджета на 2027-2029 годы. Законопроект объединяет большинство доходов физлиц в одну совокупность налоговых баз с прогрессивной шкалой НДФЛ, предусматривает опережающую индексацию акцизов и ставку налога на прибыль в 35% для дивидендов, перечисляемых на счета типа "С".

Законопроект (№617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября.

Документ предусматривает объединение большинства видов доходов физических лиц в одну совокупность налоговых баз, к которым применяются дифференцированные налоговые ставки в размере от 13% до 22%.

Законопроект также предусматривает опережающую индексацию ставок акцизов выше прогнозируемого уровня инфляции на 2027-2029 гг. Подакцизным товаром признается безникотиновая жидкость для электронных систем доставки никотина.

Для доходов в виде дивидендов, перечисляемых на счет типа "С", устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 35%. Меняются правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Доля участия, при которой лицо признается контролирующим, увеличивается с 25% до 50%. Одновременно отменяется необлагаемый порог прибыли КИК в размере 10 млн руб. Возможность отложить уплату налога с прибыли КИК, если иностранные компании из-за санкций не могут распределять дивиденды, продлевается до 2030 г.

Кроме того, законопроект предусматривает существенное увеличение штрафов за нарушение налогового законодательства.

Предлагается также комплексный механизм налогового стимулирования расходов на защиту от беспилотных аппаратов. Не будет облагаться НДС безвозмездная передача товаров и услуг Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС для защиты от БПЛА, а также питание граждан в защитных сооружениях. Затраты на предотвращение атак беспилотников можно будет учитывать в расходах по налогу на прибыль.

Администрирование страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний передается от Социального фонда налоговым органам.

Нулевая ставка НДС на авиаперевозки в аэропорты Дальнего Востока, Крыма и Севастополя и ставка 10% для Московского авиаузла продлеваются до 1 января 2030 г.

Госдума
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