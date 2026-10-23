На Запорожской ТЭС завершен ремонт критически важного оборудования

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Специалисты завершили ремонтные работы оборудования на Запорожской ТЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ремонтные бригады Запорожской АЭС успешно завершили ремонтные работы на электротехническом оборудовании Запорожской тепловой станции", - приводит пресс-служба "Росатома" слова генерального директора в пятницу.

15 октября Лихачев сообщил, что введен режим тишины для ремонта оборудования на ЗаТЭС.

"Восстановление оборудования - важный шаг в повышении надёжности внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, необходимого для работы систем безопасности и охлаждения ядерного топлива", - сообщили в "Росатоме".