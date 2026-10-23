Центр автономных беспилотных систем планируют создать в Мурманске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Научно-производственный центр мультисредных автономных беспилотных систем планируется создать в Мурманске, сообщил глава региона Андрей Чибис в своем канале в мессенджере Max по итогам встречи с генеральным директором ГК "Ростех" Сергеем Чемезовым .

Идея центра была сформирована на стратегической сессии "Ростеха" по морской робототехнике в Мурманске, напомнил губернатор.

"Планируем оборудовать площадку для производства опытных образцов комплектующих и испытаний беспилотников для моря, воздуха и суши. Рассматриваем участок почти в 2 гектара с выходом в акваторию Кольского залива площадью более 60 гектаров", - сообщил Чибис.

По его словам, полигон позволит испытывать новые технологии в арктических условиях и будет доступен для российских разработчиков.

Чибис также сообщил, что в ходе встречи с Чемезовым обсуждал сотрудничество госкорпорации с регионом по ряду направлений, о которых планируется рассказать позже.