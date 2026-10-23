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Платные места в вузах перераспределят в пользу технических специальностей

Средний балл ЕГЭ "платников" вырос на 1,5 балла на фоне регулирования приёма

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ собирается продлить до 1 марта 2033 года регулирование платных мест в вузах, приоритет будет отдан техническим специальностям и вузам с высокой долей трудоустройства выпускников.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"На 2027/28 учебный год Минобрнауки России разработало проект приказа, который совершенствует и продлевает до 1 марта 2033 года правила определения предельного числа платных мест в вузах, так как срок действия методики приемной кампании по новым правилам платного набора 2026/27 учебного года истекает", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Согласно проекту приказа, платные места будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, имеющим научную школу, лабораторную базу и партнеров-работодателей, выпускники которых успешно трудоустраиваются.

При расчете предельного количества платных мест будет учитываться доля вуза в общем приеме студентов в регионе.

Таким образом, оценивается не только эффективность самого вуза, но и сбалансированное развитие высшего образования в регионе в целом.

Обновлены также показатели комплексной оценки для определения количества платных мест. Приоритет отдается показателям, которые точнее отражают реальную отдачу от платного обучения: качество приема и востребованность выпускников на рынке труда. Например, средний балл ЕГЭ, численность трудоустроенных выпускников. Это позволит перераспределить места с массовых направлений (экономика, менеджмент, юриспруденция), где наблюдается переизбыток кадров, на технические и прикладные специальности, испытывающие дефицит специалистов, уточнили в министерстве.

В пресс-службе Минобрнауки РФ напомнили, что в 2026 году ограничения затронули 40 специальностей, прежде всего в области менеджмента, экономики и права. В первую очередь, регулирование коснулось отраслевых вузов по непрофильным направлениям, а также частных вузов с низким качеством приема и трудоустройства.

В результате регулирования вырос средний балл ЕГЭ "платников": в целом на 1,5 балла.

"Общее количество первокурсников, поступивших на платной основе в 2026 году, составило более 700 тыс. человек (713 тыс. 482) и остается стабильным. Все желающие смогли поступить в вузы на выбранные направления, качество приема значительно улучшилось. Платные места заняли более мотивированные абитуриенты с более высокими академическими результатами, что позволит вузам обеспечить качество образовательного процесса и повысить уровень подготовки выпускников", - сообщили в пресс-службе.

Минобрнауки ЕГЭ
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