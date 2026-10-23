Российские военные атаковали логистический центр в Чернигове

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу днем нанесли удар беспилотниками по транспортно-логистическому центру в Чернигове, сообщило Минобороны РФ.

"В результате удара в г. Чернигов поражен транспортно-логистический центр (ООО "Авиэйшн Нью Технолоджис"), на территории которого осуществляется хранение военно-технического имущества, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ", - заявило министерство.