Тихоокеанский флот сообщил о спуске на воду корвета "Грозный"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спущен на воду предназначенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) корвет "Грозный" проекта 20380, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"На предприятии ОСК Амурский судостроительный завод (АСЗ) состоялся вывод из цеха и спуск на воду многоцелевого сторожевого корабля (корвета) "Грозный" проекта 20380", - говорится в сообщении.

"В настоящее время на АСЗ ОСК строится десять кораблей для Тихоокеанского флота разных проектов", - отметили в пресс-службе.

По её информации, "Грозный" - пятый серийный корабль, который строится для ТОФ на АСЗ по разработанному конструкторским бюро ОСК "Алмаз" проекту.

В торжественной церемонии спуска на воду "Грозного" принял участие командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, который прибыл в Комсомольск-на-Амуре в рамках рабочей поездки на АСЗ ОСК. В мероприятии также приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, представители администрации Комсомольска-на-Амуре, руководства ОСК, командования Военно-морского флота, работники и ветераны предприятия.

"Экипаж для корвета "Грозный" сформирован, с 5 октября приступил к обучению, после чего он прибудет на завод для того, чтобы вместе с вами достраивать корабль и в ближайшие годы включить его в состав флота", - сказал командующий ТОФ в ходе церемонии, обращаясь к судостроителям.

После церемонии корабль займет место у пирса для проведения достроечных работ. Спуск на воду осуществлен с помощью спускового дока-понтона "Амурец", сообщили в ТОФ.

По официальным данным, корвет "Грозный" был заложен на стапелях предприятия 23 августа 2021 года. Это пятый корабль в линейке корветов проекта 20380, строящихся на АСЗ ОСК для Тихоокеанского флота. Сегодня в боевом составе ТОФ находятся корветы "Совершенный", "Громкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий".

Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы с управляемым ракетным вооружением. Они способны выполнять операции в дальней морской зоне и предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".