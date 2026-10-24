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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кузбассе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на субботу в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем канале в мессенджере Мах.

Землетрясение произошло на территории Беловского муниципального округа, в 4 км от поселка Краснобродский. Оно ощущалось в городах Киселевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, а также в Прокопьевском и Беловском муниципальных образованиях.

По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. Информации о нарушении работы предприятий, расположенных на территории, связанной с сейсмологическим событием, не зарегистрировано.

Кемеровская область землетрясение
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