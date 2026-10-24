Открыты аэропорты в Сочи, Геленджике и Краснодаре, закрыты в Уфе и Оренбурге

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара возобновили работу, в аэропортах Уфы и Оренбурга введены ограничения, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Также временно не обслуживает рейсы аэропорт Оренбурга.

Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара вернулись к штатной работе.

Ранее в ночь на субботу аналогичные ограничения ввели в аэропортах Кирова, Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Самары, Ульяновска, Ярославля, Пензы и Саратова.