Движение по части трассы "Сибирь" ограничено из-за непогоды в Иркутской области

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Движение по автотрассе "Сибирь" ограничено в связи со сложными погодными условиями в Иркутской области, сообщает пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

Движение для большегрузов и автобусов на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" закрыто с 1198 по 1264 километр в Тайшетском районе в связи с выпадением осадков в виде снега и неудовлетворительным состоянием проезжей части.

Ограничительные мероприятия будут сняты после очистки участка автодороги дорожными службами.