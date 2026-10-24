Возобновили работу аэропорты Калуги, Ярославля и московские Внуково и Домодедово

Самолеты в аэропорту Домодедово Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Калуги, Ярославля и столичные Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Внуково, Домодедово, Калуга (Грабцево), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в ночь на субботу приостановили работу аэропорты Кирова, Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Самары, Ульяновска, Пензы и Саратова.