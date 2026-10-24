Над регионами РФ уничтожено за ночь 616 украинских дронов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Дежурными силами ПВО минувшей ночью перехвачены и уничтожены 616 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, проинформировало министерство.