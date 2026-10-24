Поиск

Почти 100 БПЛА сбито за сутки над Курской областью

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации 92 украинских дронов за прошедшие сутки, один человек пострадал.

"Всего в период с 09:00 23 октября до 09:00 24 октября сбито 92 вражеских беспилотника различного типа. 11 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в своем канале в Мах.

По его данным, "в деревне Малый Каменец Большесолдатского района ранен 22-летний мужчина".

В Курске на территории предприятия повреждена кровля цеха; в Рыльском районе повреждено здание свинокомплекса, добавил глава региона.

Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ограничения на подачу света и воды вводят в Крыму

Повреждения промобъектов зафиксированы после атаки БПЛА на Тольятти

Один человек погиб, семеро пострадали от так ВСУ на Белгородскую область

Над регионами РФ уничтожено за ночь 616 украинских дронов

Возобновили работу аэропорты Калуги, Ярославля и московские Внуково и Домодедово

 Возобновили работу аэропорты Калуги, Ярославля и московские Внуково и Домодедово

После атаки БПЛА в Ростовской области остались без света жильцы 172 домов

Более 10 аэропортов приостановили работу в ночь на субботу

Подверглась атаке энергоинфраструктура Севастополя, город обесточен

Автобус атакован в Брянской области, есть погибший и пострадавшие

Два танкера подорвались на минах в южной части Ормузского пролива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12546 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов