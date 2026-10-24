Почти 100 БПЛА сбито за сутки над Курской областью

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ликвидации 92 украинских дронов за прошедшие сутки, один человек пострадал.

"Всего в период с 09:00 23 октября до 09:00 24 октября сбито 92 вражеских беспилотника различного типа. 11 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в своем канале в Мах.

По его данным, "в деревне Малый Каменец Большесолдатского района ранен 22-летний мужчина".

В Курске на территории предприятия повреждена кровля цеха; в Рыльском районе повреждено здание свинокомплекса, добавил глава региона.