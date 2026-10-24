Хабаровск накрыло дымом из Китая

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Задымление наблюдается в южных районах Хабаровского края и в самом краевом центре из-за дыма, который принесло со стороны Китая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в субботу.

"На территории южных районов региона и в краевом центре наблюдается задымление. Это связано с заносом воздушных масс с соседних территорий Китайской Народной Республики, где в настоящее время системами космического зондирования Земли фиксируются термические аномалии", - говорится в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что в Хабаровске ощущается запах гари, центр города окутан дымом.