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Военными РФ нанесены удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток нанесли удары по связанным с украинской армией энергетическим и транспортным объектам, заявило Минобороны РФ в субботу.

Цели поражены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, сообщило министерство.

"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - заявило Минобороны.

Ударам в течение суток подверглись позиции украинских войск в 147 районах, проинформировало министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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