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Минобороны РФ заявило, что российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Южная" и "Днепр" улучшили положение в зоне спецоперации, "Восток"- продвигается вглубь украинской обороны, группировки "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

Группировки войск "Южная" и "Днепр" улучшили тактическое положение, "Восток" - продвигается в глубину обороны ВСУ, заявили военные.

По данным ведомства, подразделения группировок войск "Центр" и "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции.

Группировка войск "Центр" за сутки нанесла удары по девяти бригадам и одному полку ВСУ в ДНР. Потери украинской армии составили свыше 350 военных, восемь боевых бронемашин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

В Минобороны заявили, что группировка "Запад" в течение суток нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронемашины и 17 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по четырем бригадам и двум полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили военные.

"ВСУ потеряли более 205 военнослужащих и 11 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка "Север" нанесла удары по 11 украинским бригадам в Сумской и Харьковской областях. "Противник потерял более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказали военные.

По их словам, "Южная" группировка войск нанесла поражение семи бригадам и двум полкам ВСУ в ДНР, потери армии Украины составили до 180 военнослужащих, шесть боевых бронемашин, 34 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки нанесли удары по двум бригадам и одному штурмовому полку ВСУ в Запорожской области, потери украинской армии составили до 40 военных, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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