Власти Карелии отменили все лимиты на продажу топлива

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на отпуск топлива на АЗС в Карелии снимаются, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в субботу.

"Отменяем все лимиты на топливо. С сегодняшнего дня, 24 октября, полностью снимаем ограничения на всех заправках республики. Заправлять топливо в канистры и любую другую тару также можно", - написал он в своем канале в Max.

По словам главы республики, в регионе решение принималось совместно с топливным штабом и компаниями-поставщиками. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря положительной динамике в целом по стране.

При этом работа топливного штаба продолжается, отметил Парфенчиков.

Ограничения на отпуск топлива начали действовать в июле текущего года на фоне перебоев с поставками в регион и повышенного спроса.