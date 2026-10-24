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Аэропорт Екатеринбурга вернулся к работе в обычном режиме

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург), сообщает Росавиация.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, режим беспилотной опасности в субботу был введен на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, и в ХМАО. Была ограничена работа аэропортов в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Кургане и в двух городах ХМАО - Советском и Урае.

На территории Свердловской области к настоящему моменту режим беспилотной опасности отменен.

Екатеринбург Росавиация
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