Аэропорт Сургута ограничил прием и выпуск рейсов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения в работе введены в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО), сообщила в субботу Росавиация.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

Ограничения в настоящее время введены еще в аэропортах Советского и Урая в ХМАО, а также в аэропортах Тюмени, Тобольска и Кургана. Была ограничена работа аэропорта в Екатеринбурге.

Режим беспилотной опасности в субботу был введен на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и в ХМАО. На территории Свердловской и Челябинской областей к настоящему моменту этот режим отменен.