Шесть человек погибли в ЕАО в аварии с пассажирским поездом и микроавтобусом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд врезался в микроавтобус на железнодорожном переезде в Еврейской автономной области (ЕАО) вечером в субботу, шесть пассажиров автобуса погибли, еще один получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Сегодня в 19:55 местного времени (12:55 по Москве) на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Дежневка ЕАО произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение пассажирского поезда с микроавтобусом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в микроавтобусе находились семь человек, из них шесть человек погибли, один - госпитализирован в тяжелом состоянии. Пассажиры и работники поезда не пострадали, схода подвижного состава нет, сообщает пресс-служба.

Силы и средства подразделения пожарно-спасательного гарнизона поселка Николаевка работали на месте ЧП. Обеспечено взаимодействие с бригадами скорой медицинской помощи, полицией.

По данным пресс-службы ДВЖД, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом № 35 сообщением Хабаровск-1 - Благовещенск. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - отмечает пресс-служба ДВЖД.

По ее информации, через 37 минут после происшествия поезд продолжил движение по маршруту.