Аэропорт Тобольска вернулся к работе в обычном режиме

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тобольска (Тюменская область), сообщает Росавиация в субботу.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, режим беспилотной опасности в субботу был введен на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и в ХМАО. Была ограничена работа аэропортов в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Кургане и в трех городах ХМАО - Сургуте, Советском и Урае.

На территории Челябинской, Свердловской и Курганской областей к настоящему моменту режим беспилотной опасности отменен.