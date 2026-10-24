Аэропорты Тюмени, Кургана и двух городов в ХМАО вернулись к штатной работе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Тюмени, Кургана, а также Советского и Урая (ХМАО), сообщает Росавиация в субботу.

Отмечается, что эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, режим беспилотной опасности в субботу был введен на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и в ХМАО. Была ограничена работа аэропортов в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Кургане и в трех городах ХМАО - Сургуте, Советском и Урае.

К настоящему моменту режим беспилотной опасности действует только в ХМАО.