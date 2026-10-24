Два поезда задержаны из-за аварии на ж/д переезде в Оренбургской области

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Движение двух поездов задержано в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом в Оренбургской области, сообщается в официальном канале Уральской транспортной прокуратуры в субботу.

Инцидент произошел 14:08 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Тоцкая и Сорочинская Южно-Уральской железной дороги: водитель легкового автомобиля выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

В результате задержано движение двух пассажирских поездов. В настоящее время движение по участку осуществляется по расписанию.

Оренбургской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.