Режим беспилотной опасности отменен в ХМАО

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности перестал действовать в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает официальный канал "РСЧС ХМАО-Югры" в субботу.

Как сообщалось, режим беспилотной опасности в субботу вводился на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и в ХМАО. Была ограничена работа аэропортов в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске, Кургане и в трех городах ХМАО - Сургуте, Советском и Урае. Режим беспилотной опасности к настоящему моменту отменен во всех регионах, аэропорты вернулись к работе в обычном режиме.