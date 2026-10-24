Качество воздуха в Омске проверят после атаки украинских БПЛА

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Мобильная лаборатория проверит качество воздуха в Омске после атаки украинских беспилотников, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Мина Ахвердиева в субботу.

Ранее глава региона Виталий Хоценко сообщил, что под атаку БПЛА попал северный промышленный узел Омска и один из логистических центров. Пресс-служба компании Ozon уточнила, что в логистическом центре компании в Омске после удара возникло возгорание, по предварительным данным, пострадавших нет.