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Три человека ранены взрывом дрона около многоэтажки в Шебекине

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Двое взрослых и подросток пострадали при взрыве украинского дрона во дворе многоэтажки в Шебекине Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

В результате атак очередных БПЛА в городе поврежден коммерческий объект, многоэтажка, частные дома и автомобили.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа от атаки БПЛА поврежден коммерческий объект. В селе Стариково в результате детонации FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. Также объект инфраструктуры пострадал в селе Принцевка Валуйского округа.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа из-за атаки беспилотника повреждены два социальных объекта.

Белгородская область Шебекино
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