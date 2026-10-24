Более 3,6 тыс. человек остались без света на Ставрополье из-за аварии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение ряда населенных пунктов Предгорного округа Ставропольского края, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии частично в селах Юца и Джуца, полностью - в селе Этока и хуторе Тамбукан. Под отключение попали 3 тыс. 624 человека, из них 1 тыс. 405 детей", - написал он в субботу в своем канале в Max.

Причиной отключения стало повреждение на воздушной линии электропередачи.

Социально значимых объектов, оставшихся без электроснабжения, нет.

На месте работает аварийная бригада.