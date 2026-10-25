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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в воскресенье у берегов Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 25 октября в акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 18 км в акватории Тихого океана, в 114 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов.

МЧС России Петропавловск-Камчатский
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