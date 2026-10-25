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Все шестеро погибших в ДТП с поездом и микроавтобусом в ЕАО были иностранцами

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Все шесть человек, которые погибли в субботу при столкновении пассажирского поезда и микроавтобуса в Еврейской автономной области, были иностранцами, сообщило правительство региона.

"На месте ДТП погибли шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадал один пассажир. Все находившиеся в микроавтобусе - иностранные граждане", - говорится в сообщении.

Еще один пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в ближайший многопрофильный стационар в Хабаровске.

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и правительство области выразили соболезнования родным погибших.

По факту ДТП следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, в субботу пассажирский поезд врезался в микроавтобус на железнодорожном переезде в районе населенного пункта Дежневка ЕАО. Шесть пассажиров автобуса погибли, еще один получил тяжелые травмы.

Пассажиры и работники поезда не пострадали.

По данным пресс-службы ДВЖД, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом № 35 сообщением Хабаровск-1 - Благовещенск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

ЕАО
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