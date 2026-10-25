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ВС РФ заявили об уничтожении более 100 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 101 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в воскресенье.

"Поражены: 51 пункт управления БПЛА, 59 наземных робототехнических комплекса, пять складов с запасами материальных средств, 62 антенны связи и БПЛА", - заявил представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила четыре станции спутниковой связи Starlink и 31 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 19 пунктов управления беспилотной авиацией, 19 наземных робототехнических комплексов, а также 319 беспилотников и 31 октокоптер типа R-18 ВСУ, сказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Представитель группировки войск "Днепр" Андрей Клинов заявил, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

Минобороны РФ
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