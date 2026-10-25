Аэропорты Геленджика и Краснодара работают в штатном режиме

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В аэропортах Геленджика и Краснодара сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация утром в воскресенье.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующим NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00", - говорится в сообщении агентства в Мах.