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Более 40 беспилотников уничтожено за сутки в Брянской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 48 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале в воскресенье.

Брянская область
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